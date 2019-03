Nederlands boek het mooiste ter wereld

Het boek Spul, over de bodemvondsten die werden gedaan bij het aanleggen van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, is op het ogenblik het mooiste ter wereld. Dat vinden ze althans bij de Stiftung Buchkunst Leipzig, waar ze al sinds 1963 jaarlijks het mooiste boek aanwijzen. De internationale jury koos uit 600 inzendingen uit 34 landen.

Spul, of de Engelstalige uitgave Stuff, is gemaakt door onder anderen Willem van Zoetendaal. De prijs is de Gouden Letter, een oorkonde en de eer, aldus een woordvoerster van de organisatie.

Ook andere uit Nederland afkomstige uitgaven vielen in de prijzen. Robert F. Kennedy Funeral Train - The People’s View (Rein Jelle Terpstra en Jeremy Jansen) kreeg een gouden medaille, de museumcatalogus van het Anne Frank Huis (onder anderen Irma Boom) heeft een zilveren medaille gewonnen en De Migrant (Anaïs López en Teun van der Heijden) een bronzen.