‘Nederlanderschap niet meer haalbaar voor veel vluchtelingen’

Zeker 50.000, maar mogelijk zelfs 100.000 reeds ingeburgerde vluchtelingen komen misschien toch niet in aanmerking voor het Nederlanderschap. Daarvoor waarschuwt VluchtelingenWerk Nederland. Het kabinet zou de taaleis zodanig willen verhogen dat de meeste vluchtelingen er niet aan kunnen voldoen.

Ook toekomstige vluchtelingen zullen in meerderheid nooit Nederlander kunnen worden door de nieuwe taaleis, vreest de organisatie. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt VluchtelingenWerk ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor het Nederlanderschap weer gelijk worden gesteld aan de eisen die gelden voor de inburgeringsplicht. „Daarbij wordt de lat voor elke individuele nieuwkomer op een zo hoog mogelijk maar haalbaar niveau gelegd.” De organisatie is bang dat anders „een grote groep tweederangsburgers ontstaat die er nooit helemaal bij mogen horen.”

„Erkende vluchtelingen krijgen een tijdelijke vergunning voor vijf jaar, die blijft geldig zolang het nog onveilig is in hun land van herkomst. Om daarna ook Nederlander te kunnen worden, moeten ze drie jaar onderwijs in de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis volgen en alle examens halen.” Nu het kabinet de naturalisatie-vereisten wil veranderen, is dat niet meer genoeg, aldus VluchtelingenWerk. „Het zal ook hun kans om een baan te vinden verkleinen en allerlei praktische zaken rond het integreren in Nederland bemoeilijken.”