Nederlanders wonen gemiddeld een kilometer van een huisarts

Nederland heeft een fijnmazig net van huisartsen. In geen gemeente is de gemiddelde afstand tot een huisarts verder dan 3 kilometer. De verschillen worden groter als mensen ’s avonds of in het weekend zijn aangewezen op de huisartsenpost. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de reactie op de uitbraak van het nieuwe coronavirus spelen huisartsen een centrale rol. Ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die vermoeden dat ze besmet zijn. Daarom hebben ze ook beter zicht op de groep die Covid-19 heeft, maar daar niet op is getest.

Gemiddeld zijn er twintig huisartsen te vinden in een straal van vijf kilometer. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts is 1 kilometer. Texel wijkt daar het meest vanaf. Men woont hier gemiddeld 3 kilometer van een huisarts vandaan.

Bewoners van het Waddeneiland zijn ook het verst verwijderd van een huisartsenpost, ruim 63 kilometer. Hier kunnen mensen buiten kantooruren en in het weekend terecht met medische problemen die niet kunnen wachten. In totaal zijn er 117 gemeenten in Nederland waar men 10 kilometer of meer moet reizen om zo’n post te bereiken. De gemiddelde afstand tot een huisartsenpost is ruim 6 kilometer in Nederland. Dat is in vijf jaar nauwelijks veranderd, evenals de afstand tot een huisartsenpraktijk.

Mensen wonen in Nederland gemiddeld zo’n 5 kilometer van een ziekenhuis of buitenpolikliniek, een plek waar relatief eenvoudige medische onderzoeken en handelingen kunnen worden verricht. Dat is ongeveer net zo ver als vijf jaar geleden. Inwoners van Schiermonnikoog, Ameland en de gemeente Noardeast-Fryslân wonen nu wel veel verder van zo’n medische post af, omdat het ziekenhuis in Dokkum de deuren heeft gesloten.