Nederlanders waarderen doortastendheid in coronabeleid

Driekwart van de Nederlanders vindt het acceptabel dat het kabinet en de veiligheidsregio’s maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zonder dat eerst de Tweede Kamer of gemeenteraden daarover zijn gehoord. In een onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt 76 procent van de ondervraagden dat. Meer dan de helft (54 procent) vindt dat die verminderde democratische invloed zo lang mag duren als het kabinet nodig vindt. Precies een derde vindt dat het alleen als tijdelijke maatregel is te billijken.

De tevredenheid over de landelijke democratie is zelfs gestegen. Beoordeelden de Nederlanders de nationale democratie twee jaar geleden nog met een 6,3, dat rapportcijfers is nu gestegen naar een 7. Vooral lager en middelbaar opgeleiden zijn de democratie positiever gaan zien. De waardering voor de plaatselijke democratie is gelijk gebleven.

Dat gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden nu via videoverbindingen vergaderen en besluiten nemen, vindt 84 procent van de bevolking terecht.

Vrijwel iedereen volgt het coronanieuws. Negen op de tien mensen houden het landelijke nieuws over de verspreiding van het virus en de maatregelen daartegen in de gaten, driekwart doet dat ook met het regionale nieuws.

Voor het onderzoek zijn meer dan 2000 mensen ondervraagd.