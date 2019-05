Nederlanders vast voor plofkraken Duitsland

De politie heeft vier Nederlanders aangehouden die verdacht worden van het plegen van plofkraken in Duitsland. De aanhoudingen, die plaatsvonden op verzoek van de Duitse justitie, werden op maandag en dinsdag gedaan.

De verdachten kwamen in beeld na een plofkraak in de buurt van München op 17 oktober vorig jaar. Het gaat om een vrouw van 23 zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man van 25 uit Arnhem, een man van 25 uit Wageningen en een man van 21 uit Ede. Bij de plofkraak in Germering, nabij München, werd een andere Nederlandse man bij zijn aanhouding neergeschoten.

Het aantal plofkraken is sinds enkele jaren in Nederland fors gedaald. Georganiseerde groepen trekken vaker naar Duitsland om daar toe te slaan. Met de aanhouding van de vier verdachten denkt de Duitse politie personen te hebben gepakt die bij meerdere plofkraken daar betrokken waren. Er ligt een uitleveringsverzoek van Duitsland om de verdachten daar te berechten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.