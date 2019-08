„Nederlanders vast om drugshandel op Hongaars festival”

Twee Nederlanders zijn afgelopen week in Hongarije opgepakt vanwege handel in drugs. Dat melden Hongaarse media zoals nieuwssite 444.hu. Het zou gaan om twee mannen van begin twintig die drugs verkochten op het festival Sziget op het Óbuda-eiland bij Boedapest.

De Nederlanders zijn volgens 444 aan hun eigen succes ten onder gegaan. De bewaking vond het verdacht dat er zoveel mensen af en aan liepen in de tent van het tweetal. Het gaat volgens de Hongaarse media ook om de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het muziekfestival. Er zou zeker een kilogram aan pillen in beslag zijn genomen.

De advocaten van de Nederlanders zouden hebben verzocht de jongens op borgtocht vrij te laten, maar dat wil de rechter vooralsnog niet.