Nederlanders uit virusgebied mogelijk in weekend terug

Nederlanders worden mogelijk komend weekeinde geëvacueerd uit het Chinese Wuhan en omstreken, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst de kop opstak. Ook partners en kinderen van de Nederlanders mogen mee, mits de Chinese autoriteiten dat goed vinden, schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ruim twintig mensen, schrijft Blok. Als de betrokken autoriteiten groen licht geven, kunnen zij komend weekend al terugvliegen. Vervolgens moeten ze enige tijd in quarantaine.

Aan de terugkeer uit Wuhan en omstreken werkt Nederland samen met „een Europese partner”. Volgens ingewijden gaat het om Frankrijk.

Blok wil Nederlanders de mogelijkheid geven terug te keren naar Nederland omdat ze in Wuhan en de omliggende provincie het virus op kunnen lopen. En omdat het openbare leven in de afgegrendelde stad en buursteden in de getroffen provincie Hubei tot stilstand is gekomen. Nederlanders die elders in China verblijven, kunnen desgewenst zelf terugvliegen. Voor hen wordt geen evacuatie op touw gezet.