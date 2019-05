Nederlanders te spreken over hun medicijnen

Nederlanders hebben vertrouwen in de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven. Ze geven ze een 7,9 gemiddeld, meldt het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG). Dat liet onderzoeksinstituut Nivel een representatief onderzoek doen onder 753 mensen.

Daarbij is onder meer gekeken naar de werkzaamheid. Onderzoek naar die werkzaamheid en naar de veiligheid van medicamenten wordt door 78 procent vertrouwd en 75 procent van de mensen gelooft in de eisen die aan medicijnen worden gesteld.

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is ook hoog, dat in internet als bron juist helemaal niet. Zeven van de tien van de respondenten gaat ervan uit dat de bijsluiter goed is.

Het CBG ziet nog wel een taak weggelegd voor zichzelf als het gaat om het geven van informatie over merkloze medicijnen, die wegens prijs, beschikbaarheid en nog andere redenen soms in de plaats moeten komen voor andere medicamenten. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die een vergelijkbare werking hebben, aldus het CBG.