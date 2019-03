Nederlanders steken de handen uit de mouwen

Naar schatting tussen de 300.000 en 350.000 mensen steken komende vrijdag en zaterdag de handen weer uit de mouwen tijdens de 15e editie van NLdoet. Verspreid over het land worden ruim 8000 activiteiten georganiseerd waar mensen vrijwillig gaan helpen. Het Oranje Fonds organiseert de actie.

Onder meer wordt geholpen bij high tea’s en lunches voor eenzame ouderen, manicures en pedicures voor mensen die dat nodig hebben, wandelingen met mensen die niet vaak buiten komen, bingo’s en bezoekjes aan de dierentuin en het opknappen van buurthuizen.

Onder de namen NLdoet, Aruba doet, Bon doet (Bonaire), Cura doet (Curaçao), Statia doet (St. Eustatius) en SXM doet (St. Maarten) doen inmiddels alle Nederlandse gebieden mee.

Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds, benadrukt het belang van het hebben van oog voor anderen. „Als iedereen naar elkaar omkijkt, hoeft niemand er alleen voor te staan. Het is dan ook onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land een sociaal vangnet heeft. Dat begint door mensen ervan bewust te maken dat je inzetten voor anderen niet alleen leuk is voor degene die je helpt, maar ook voor jezelf. Tijdens NLdoet nodigen we iedereen uit dat te ervaren.”