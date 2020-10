Nederlanders staan in Duitsland terecht in zaak rond darknet

Vier Nederlanders, drie Duitsers en een Bulgaar staan vanaf maandag terecht in de Duitse stad Trier. De acht worden verdacht van het hosten van servers voor criminelen.

Dat gebeurde vanuit een onderaardse, niet meer gebruikte NAVO-bunker waar de politie een jaar geleden meer dan vierhonderd servers aantrof. Die werden gebruikt voor communicatie via het darknet, een deel van het internet waar veel strafbare praktijken plaatsvinden.

De verdachten worden beschuldigd van het faciliteren van meer dan 249.000 misdrijven. Het ging voornamelijk om hulp of medeplichtigheid aan drugstransacties ter waarde van miljoenen euro’s. Die werden afgesloten op websites via het darknet-computercentrum in de bunker.

De hoofdrolspeler zou een 60-jarige Nederlander zijn, die eind 2013 de ‘cyberbunker’ in de stad Traben-Trarbach (ten noordoosten van Trier) kocht en deze geleidelijk opbouwde. Hij zegt dat hij niets wist van de inhoud die op de servers stond. De in totaal acht verdachten zijn in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

De deals die via de servers in de bunker werden afgehandeld, betroffen behalve drugshandel ook het uitwisselen van kinderpornografie, transacties met vals geld, gegevensdiefstal, moordopdrachten en cyberaanvallen, aldus de aanklagers.

De behandeling van de zaak loopt waarschijnlijk tot in 2021.