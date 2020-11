Nederlanders slapen vaak wel lang, maar toch niet echt goed

Nederlanders pakken flink wat uren slaap, maar slapen toch niet echt goed. Ruim 90 procent van alle Nederlanders haalt zelfs minstens zeven uur per nacht, maar heeft toch nogal eens problemen met in slaap vallen en doorslapen. Ook worden mensen veelal niet uitgerust wakker. Dat meldt het Erasmus MC in Rotterdam, dat meewerkte aan een groot internationaal onderzoek.

„Lang genoeg slapen is zeker niet hetzelfde als het hebben van een goede nachtrust”, zegt onderzoeksleider Henning Tiemeier van het Erasmus MC op de eigen site. „Een echte goede slaap houdt je hersenen gezond en zorgt voor herstel van het lichaam.” Goed slapen leidt daardoor tot een beter geheugen en meer concentratie en op lange termijn tot een kleinere kans op hersenaandoeningen (depressie, beroerte en dementie).

De onderzoekers namen de slaap van dik 1,1 miljoen mensen in verschillende landen onder de loep, onder wie 200.358 Nederlanders. Ze pleiten voor meer aandacht voor verbetering van de slaapkwaliteit. Alleen verlengen van de slaapduur is niet genoeg, terwijl daar wordt toch nog veel op wordt gefocust.

Onderzoeker Annemarie Luik van het Erasmus MC zegt dat mensen zelf al veel kunnen doen: een rustige en donkere slaapkamer, alleen ontspannende activiteiten en geen intensieve sporten, koffie en alcohol kort voor bedtijd en op dezelfde tijd opstaan.

Circa 10 procent heeft echter chronisch last van erge slapeloosheid en komt er zo niet uit. Daar moet meer onderzoek naar komen, vindt mede-onderzoeker Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut. „Het is de allerbelangrijkste risicofactor voor nog meer lijden, met name door het ontwikkelen van een angststoornis, depressie of een posttraumatische stressstoornis.” Vrijwilligers kunnen aan onderzoek meehelpen door zich te melden via een register (slaapregister.nl).