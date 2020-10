‘Nederlanders overschatten kennis digitale veiligheid’

Nederlanders denken dat ze goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid, terwijl cybercriminaliteit het afgelopen jaar fors is toegenomen. Ook voelen slechts weinigen de behoefte om hun digitale veiligheid te verbeteren. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken op basis van een jaarlijks onderzoek naar Nederlands bewustzijn rondom cybersecurity.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) geeft donderdag het startsein voor de bewustwordingscampagne Alert Online. Vooral ouderen zijn het doelwit van internetcriminelen. Toch lopen ook jongeren gevaar, omdat zij eerder de persoonlijke gevaren van internetcriminaliteit onderschatten.

Vooral ‘veelgebruikers’ van sociale media overzien niet altijd de gevolgen wanneer zij persoonlijke informatie online delen. Die groep loopt relatief veel gevaar, maar gaat de discussie over digitale veiligheid liever uit de weg, schrijven de onderzoekers. Zij vrezen dat het snel te technisch wordt en ze het niet zullen begrijpen.

Daar tegenover staat een groep die liever offline blijft en daardoor vaker onbekend is met verschillende online dreigingen. Zij zijn vaak bang dat ze niet kunnen meekomen in de digitale wereld.

Het thuiswerken vanwege de coronamaatregelen is tevens een mogelijke zwakke plek voor bedrijven. Niet alleen houden werknemers zich niet altijd aan richtlijnen zoals het wijzigen van het wachtwoord van routers, ook slimme apparaten die op het thuisnetwerk zijn aangesloten kunnen de digitale veiligheid voor bedrijven ondermijnen.

Omdat niet iedereen op tijd updates uitvoert, wil Keijzer een plicht voor bijvoorbeeld verkopers van slimme apparaten om updates te leveren. Daarvoor werkt zij aan Europese en nationale wetgeving, schrijft ze. Omdat alleen deze maatregel volgens haar niet genoeg is, is meer bewustzijn nodig. „Zeker in deze coronatijd, waarin het belang van digitalisering enorm is.”