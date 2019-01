Nederlanders opgeroepen tuinvogels te tellen

De Vogelbescherming vraagt Nederlanders vrijdag, zaterdag en zondag mee te doen met de Nationale Tuinvogeltelling. Het is de zestiende editie van de telling, waarbij mensen bijhouden hoeveel verschillende vogels er voorbij komen in hun tuinen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling kan iedereen een half uur lang de geziene vogels via een speciale app doorgeven aan de organisatie. Het telformulier is vanaf vrijdag 08.00 uur beschikbaar, ook op de website van de Vogelbescherming.

„We zijn vooral benieuwd wat de merel gaat doen”, zegt een woordvoerster. „Vorig jaar is deze vogel namelijk voor het eerst buiten de top drie gevallen. Waarschijnlijk heeft dat te maken gehad met het usutu-virus, waardoor de merelsterfte toenam. Ook de zachtere winters in Nederland hebben invloed op de afname van deze vogels, en dus zijn we benieuwd hoe de merel het dit jaar doet.”

Vorig jaar deden 65.000 Nederlanders mee aan de Nationale Vogeltelling en de organisatie hoopt dit jaar op nog meer deelnemers. „Hopelijk zorgt het koude weer voor extra tellers. Meer vogels zijn met deze weersomstandigheden namelijk op zoek naar voedsel.”

In 2018 werd de huismus het vaakst gespot tijdens de telling, namelijk 166.000 keer. De koolmees en de pimpelmees maakten toen de top 3 compleet.