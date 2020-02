Nederlanders opgepakt na vondst heroïnelab in België

De Belgische politie heeft dinsdag vier verdachten opgepakt na de ontdekking van een heroïnelab in Lanaken, net over de grens bij Maastricht. Twee van de vier verdachten, allen van Iraanse afkomst, hebben de Nederlandse nationaliteit, meldt het Openbaar Ministerie in Hasselt.

Bij vier huiszoekingen in Lanaken werd 35 kilo onversneden heroïne in beslag genomen, volgens het OM met een straatwaarde van 1,4 miljoen euro. Ook werd materiaal aangetroffen voor de productie van heroïne, waaronder twee hydraulische persen. De politie nam meerdere voertuigen in beslag. Ook in Maastricht werd een woning doorzocht.

De derde verdachte heeft de Belgische nationaliteit, van de vierde is die onbekend. Een van de vier bleek een chemicus te zijn die in een van de doorzochte panden in Lanaken verbleef.