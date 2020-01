Nederlanders opgepakt na illegale straatrace Duitsland

De Nederlandse bestuurders van vijf auto’s hebben in Zuid-Duitsland voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd door met hoge snelheden over een snelweg en door een stad te scheuren. De vijf mannen reden met opvallende gesponsorde bolides, negeerden een rood licht en gooiden een rookbom uit de auto, melden Duitse media. De Duitse politie kon de racende Nederlanders in Weilheim tot stoppen dwingen.

De politie verdenkt de bestuurders van het houden van een illegale straatrace. Van een man die het rode licht negeerde en daardoor een kind in gevaar bracht, is het rijbewijs ingenomen. In totaal zaten er twaalf mensen, in de leeftijd van 18 tot 55, in de auto’s. Volgens de Duitse politie had de groep de nacht doorgebracht in München, en waren zij onderweg naar Oostenrijk.

De politie onderzoekt de zaak.