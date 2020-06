Nederlanders opgepakt bij grote cocaïnevondst in Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen is vrijdag 3400 kilo cocaïne aangetroffen in een lading houtskool. De scheepvaartpolitie heeft daarbij vijf Nederlanders tussen de 18 en 26 jaar opgepakt. De drugs werden gevonden in een container van een schip dat uit Paraguay was vertrokken,

De vijf verdachten wilden de drugs uit de container in de Waallandhaven halen, meldt het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen. Zij zijn vrijdag gelijk voorgeleid en in een cel gezet. De raadkamer van de rechtbank in Dendermonde heeft het voorarrest van vier van hen dinsdag verlengd. Over de vijfde valt vrijdag een besluit.

Het onderzoek naar de zaak gaat verder.