Nederlanders onder gewonden busongeluk België

Door een busongeluk op de Belgische snelweg E40 hebben vier mensen ernstige verwondingen opgelopen, onder wie twee Nederlandse vrouwen. Bijna alle andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op en konden hun reis vervolgen. In totaal zaten twintig passagiers in de bus, die in opdracht van het Franse bedrijf Ouibus op weg was van Amsterdam naar Londen.

Tijdens de nachtelijke rit ging het mis ter hoogte van Aalter, tussen Gent en Brugge. Daar werd aan de weg gewerkt. Vermoedelijk heeft de chauffeur, ook een Nederlander, een betonnen afzetting te laat gezien. De bus botste er tegenaan en kwam op zijn kant te liggen.

De gewonde Nederlandse vrouwen zijn geboren in respectievelijk 1997 en 1967. Volgens de Belgische hulpdiensten liep een van hen een hersenschudding op. De ander heeft ingedeukte wervels overgehouden aan het ongeval. Beiden zullen voorlopig in het ziekenhuis moeten blijven. Hetzelfde geldt voor twee andere gewonden, uit Wales en Engeland.

Uit onderzoek is gebleken dat de chauffeur niet had gedronken. Hij belandde zelf ook in het ziekenhuis, maar mag snel weer naar huis.