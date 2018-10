„Nederlanders niet voorbereid op overstroming”

Het Nederlandse Rode Kruis vindt dat mensen zich beter moeten voorbereiden op overstromingen en goed zouden moeten nagaan of ze in een risicogebied wonen. Driekwart (76 procent) van de Nederlanders zegt niet goed voorbereid te zijn. De hulporganisatie raadt mensen aan een noodpakket in huis te halen.

Uit onderzoek van de hulporganisatie blijkt dat hooguit één op de drie ondervraagden de minimaal vereiste 3 liter drinkwater in flessen (per persoon per dag) in huis heeft. Een op de tien zegt „helemaal niets” in huis te hebben voor als het mis gaat. Het onderzoek onder 762 ondervraagden is representatief volgens het Rode Kruis en uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien.

Van het Nederlands grondgebied kan 60 procent overstromen, zegt het Rode Kruis: de Noordzee kan met zware storm en hoogwater een bedreiging vormen, maar ook extreme regen of veel smeltwater in de rivieren kan tot wateroverlast leiden. Toch maakt maar een op de vier (26 procent) zich zorgen over de kans op een overstroming.

Het Rode Kruis zegt dat een noodpakket altijd van pas kan komen. „Niet alleen bij overstromingen, maar ook bij extreem weer of als de waterleiding afgesloten wordt”, aldus een woordvoerster. „In zo’n pakket zouden naast minstens 3 liter water per persoon, ook houdbaar eten, warmhouddekens, een EHBO-kit, waterdicht verpakte lucifers, waxinelichtjes, een fluitje, een radio op batterijen en een zaklamp moeten zitten.”

Door klimaatverandering neemt het risico toe dat rivieren buiten hun oevers treden. Vele duizenden particulieren hebben de afgelopen drie jaar bij maatschappij Neerlandse een verzekering afgesloten die schade door overstromingen dekt. Het zijn vooral mensen die wonen bij rivieren en dijken. In augustus meldde het Verbond van Verzekeraars dat ook grote maatschappijen de dekking van overstromingsschade gaan invoeren in hun opstal- en inboedelpolissen.

Vanaf woensdag is het de Week van ons water. Het is een initiatief van onder meer waterbedrijven, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Tot 24 oktober zijn er in het hele land activiteiten.