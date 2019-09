Nederlanders minder tevreden over hun woning

Nederlandse huishoudens zijn in de afgelopen jaren minder tevreden geworden met hun huis. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 71 procent van de huurders goed te spreken over hun huis. In 2009 gold dat nog voor 81 procent van de huurders. Dat meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2018, een driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend Nederlanders.

Van de huishoudens in een koopwoning liet 93 procent in 2018 weten tevreden te zijn met de woning, tegen 97 procent in 2006. In 2018 woonden ongeveer 4,5 miljoen huishoudens in een koopwoning, 2,1 miljoen in een sociale huurwoning en 910.000 in een particuliere huurwoning.

Van alle gemeenten die in 2018 100.000 inwoners of meer hadden, waren huiseigenaren het minst positief in Rotterdam. Daar liet 87 procent van de huizenbezitters weten tevreden te zijn over hun huis. In Den Bosch en Ede (97 procent) was de tevredenheid het grootst.

Huurders waren in 2018 het vaakst tevreden met de woning in Amersfoort (79 procent). Daarna volgden Ede (78 procent) en Alphen aan den Rijn (77 procent). In Den Haag waren huishoudens in een huurwoning het minst vaak tevreden (62 procent).