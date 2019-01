Nederlanders maken zich zorgen over privacy

Van de Nederlanders maakt 94 procent zich zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Een op drie mensen maakt zich zelfs zeer veel zorgen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet doen in het kader van de Dag van de Privacy.

Mensen maken zich vooral zorgen over organisaties die hun zoekgedrag op internet volgen of via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

„Terecht dat mensen zich bewust worden van het belang van de bescherming van hun privacy. In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de AP. „Gegevens die vaak zeer gevoelige informatie prijsgeven; bijvoorbeeld over je gezondheid, je financiën, je geloof of je koopgedrag. Je privacyrechten helpen je om zeggenschap te houden over je persoonsgegevens. Gebruik ze!”

Mensen zijn vooral bang dat hun gegevens bij bijvoorbeeld webwinkels in verkeerde handen vallen. AP raadt gebruikers aan ervoor te zorgen dat dat apps, games en websites niet zomaar bij hun informatie kunnen. Persoonsgegevens kunnen vaak al goed beschermd worden door de juiste instellingen te gebruiken. „Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees je ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen. Wees je bewust van je digitale voetspoor. Alles wat je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt”, aldus de AP.

Mensen zijn ook heel bang voor misbruik van van hun identiteitsbewijs of een kopie daarvan.