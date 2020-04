Nederlanders luisteren meer radio tijdens coronacrisis

Nederlanders luisteren vaker naar de radio nu ze meer thuiszitten vanwege de coronacrisis. De afgelopen weken nam de gemiddelde luistertijd toe, blijkt donderdag uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Vorige week luisterden mensen gemiddeld 185 minuten per dag naar de radio. Dat is 7 procent meer dan de week ervoor, toen de radio gemiddeld 173 minuten per dag aan stond.

Vooral op thuislocaties nam de luistertijd toe. Vorige week luisterden mensen gemiddeld 8 minuten meer vanuit huis dan de week ervoor. Van week 11 naar week 12 was er zelfs een toename van 29 minuten.