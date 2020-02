Nederlanders in hotel op Tenerife 14 dagen in quarantaine

De Nederlanders die in het hotel H10 Costa Adeje Palace verblijven, moeten veertien dagen in quarantaine. Dat meldt een woordvoerder van reisorganisatie Sunweb.

In totaal zitten zeker zeven Nederlanders vast in het hotel. Vijf van hen reizen via Sunweb en twee via Corendon. De hotelgasten moeten in quarantaine omdat een Italiaanse reiziger is besmet met het coronavirus. Ook touroperator TUI biedt reizen aan naar dit hotel, maar kan nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er via deze organisatie zitten.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel zijn.