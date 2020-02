‘Nederlanders in hotel in Tenerife voelen zich goed’

De Nederlanders die in Hotel H10 Costa Adeje Palace in Tenerife in quarantaine zitten, voelen zich goed. Dat zeggen de reisorganisaties waar zij hun reis boekten. De hotelgasten moeten op hun kamers blijven nadat bij vier Italiaanse gasten van het hotel het coronavirus was vastgesteld.

Corendon, waar twee Nederlanders hun reis boekten, laat weten dat mensen in het hotel rustig zijn. „De mensen kennen het virus, en ze berusten in de situatie.” Het helpt dat het hotel „vrij luxe is”, aldus een woordvoerder. „Het is een goede plek om vast te zitten en het hotel verzorgt hen goed.”

Bij TUI en D-Reizen boekten zes Nederlanders een reis naar het eiland. D-Reizen zegt dat er „weinig paniek” is in het hotel, ondanks dat dinsdagnacht bekend werd dat er nog twee Italianen besmet zijn met het virus. „Het enige vervelende is dat ze op hun kamer moeten blijven. Ze worden veel gebeld door hun familie en vrienden, dus dat is fijn voor ze.”

TUI laat weten dat mensen die in de komende twee weken naar het hotel zouden afreizen de mogelijkheid krijgen om hun reis om te boeken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat zij geen aanwijzingen hebben dat de Nederlanders in het hotel besmet zijn met het coronavirus.