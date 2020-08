Nederlanders in Beiroet geadviseerd contact met familie te leggen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden. Het havengebied van Beiroet is dinsdag getroffen door een ontploffing die tal van slachtoffers heeft geëist.

Het ministerie adviseert Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. Verder is onbekend of er Nederlandse slachtoffers door de ontploffing zijn.