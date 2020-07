Nederlanders hoeven in Engeland binnenkort niet in quarantaine

Reizigers uit Nederland, Curaçao en tientallen andere landen hoeven in Engeland vanaf 10 juli niet meer in quarantaine. De Britse overheid heeft een lijst vrijgegeven met landen die onder een versoepeld regime gaan vallen. „Dat heeft betrekking op alle reizen naar Engeland met de trein, veerboot, bus, vliegtuig of enige andere route.”

De Verenigde Staten, Canada en Portugal staan niet op de lijst. Dat betekent dat reizigers uit die landen nog steeds 14 dagen in zelfisolatie moeten. Dat geldt ook voor mensen die in twee weken voor hun reis naar Engeland een land hebben bezocht dat niet op de lijst staat.

De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Er zijn meer dan 285.000 besmettingen vastgesteld en ruim 44.000 patiënten overleden.

Het versoepelde reisbeleid geldt voor Engeland. Wales, Noord-Ierland en Schotland komen volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zelf nog met informatie voor reizigers. Mensen die ziekteverschijnselen hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting worden opgeroepen niet te reizen.