Nederlanders hielden vorig jaar ruim 27 miljoen huisdieren

Nederland telde ruim 27 miljoen huisdieren in 2019. Dat zijn er ruim twee miljoen meer dan een jaar eerder, becijferden de gezelschapsdierenbranche Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) in hun jaarlijkse telling.

De twee organisaties ondervragen jaarlijks 7500 huishoudens voor een afspiegeling van de huisdierenpopulatie in Nederland. Bijna de helft van de huishoudens (48 procent) heeft een huisdier over de vloer lopen, in de kamer vliegen of in een aquarium zwemmen.

Katten en honden zijn nog steeds veruit het populairst. Want van de Nederlandse huishoudens heeft bijna een kwart minimaal één kat, en bijna 18 procent minimaal één hond. Op plaats drie staan de aquariumvissen, die samen met de vijvervissen in absolute aantallen het meest voorkomen in Nederland.

Voor de cijfers van 2019 zijn voor het eerst huishoudens met een niet-westerse achtergrond meegenomen. Die uitbreiding van het onderzoek brengt volgens de huisdierenbranches verschuivingen in de cijfers met zich mee, omdat deze gezinnen van oorsprong minder huisdieren houden. Het grote voordeel is ‘dat de onderzoekscijfers vanaf nu een betere afspiegeling vormen van de maatschappij’.