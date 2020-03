Nederlanders hebben meer waardering voor ov

De waardering voor het openbaar vervoer in Nederland stijgt. Volgens de OV-Klantenbarometer van het kennisplatform CROW-KpVV gaven reizigers vorig jaar de kwaliteit van hun rit met trein, bus, tram, metro en boot een 7,848. Dat cijfer is ongeveer 0,1 punt hoger dan in 2018.

Nederlanders die met de NS reizen, beoordeelden hun treinritten vorig jaar gemiddeld met een 7,8. Ruim 90 procent gaf gemiddeld een 7 of hoger. Mensen zijn met name tevreden over de veiligheid (8,6), het gemakkelijke instappen (8,6), de gebruiksvriendelijke ov-chipkaart (8,3) en de rijstijl van de machinist (8,1). Wel krijgt de prijs van een treinkaartje een onvoldoende (5,0) en zijn mensen minder tevreden over de informatievoorziening bij vertragingen (6,4).

Reizigers die gebruikmaken van regionale vervoersmiddelen als de bus, tram, metro en regiotrein gaven vorig jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Zij zijn net als NS-reizigers over het algemeen blij gestemd over onder meer het instapgemak en de ov-chipkaart. Daarnaast zijn zij tevreden over de klantvriendelijkheid van het vervoerspersoneel en de kans op een zitplaats.

In totaal vulden ruim 107.000 ov-reizigers de vragenlijst in. De OV-Klantenbarometer wordt jaarlijks gepubliceerd.