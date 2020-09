Nederlanders gooien steeds minder oud papier weg

Beeldschermen hebben papier in veel opzichten vervangen en daarom produceren Nederlanders steeds minder oud papier. Dat speelt met name in de steden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019 werd per Nederlander gemiddeld 49 kilo oud papier opgehaald. Dat is een kilo minder dan een jaar eerder en 15 kilo minder dan in 2010. Op het platteland halen gemeentelijke afvaldiensten dubbel zoveel papier op als in dichtbevolkte gebieden.

Gemeenten zamelden vorig jaar in totaal 493 kilo afval per Nederlander in. Dat is te vergelijken met voorgaande jaren. Ook dan valt op dat inwoners van dunbevolkte gebieden meer afval weggooien. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer omdat mensen hier vaak grotere tuinen hebben. Daardoor maken ze meer gft- en tuinafval.