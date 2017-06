Nederlanders gedood in Dominicaanse Republiek

Twee Nederlanders zijn begin deze week in het oosten van de Dominicaanse Republiek vermoord. De lijken zijn woensdag aangetroffen in een soort grafkuil op een suikerrietplantage, meldde vrijdag de krant Diario Libre. De politie heeft gemeld dat het om Nederlanders gaat, maar gaf geen namen.

Manuel Santana Montero van het Openbaar Ministerie in de plaats El Seibo zei dat alles erop wijst dat het om een afrekening in kringen van drugscriminelen gaat. Volgens Dominicaanse media gaat justitie er vooralsnog van uit dat het tweetal naar de plek waar ze zijn gevonden maandagavond zijn gebracht. Ze zijn daar geëxecuteerd. Omwonenden hoorden toen terreinwagens en een vliegtuigje. Op de vindplaats zijn zeker twaalf kogelhulzen aangetroffen.

De twee, waarschijnlijk in de leeftijd van 35 tot 45 jaar, zouden maandagavond met verscheidene kogels zijn vermoord. Bij een van de slachtoffers is een sketch op wit papier gevonden die mogelijk wijst op de daders van een bepaalde drugsbende. Een van de twee is volgens een lijkschouwer in San Pedro de Macorís met meer kogels gedood dan de ander.

Volgens Santana Montero zijn er sporen die naar de daders leiden. Hij wilde in het belang van het onderzoek niet meer kwijt. De zaak is bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken maar zolang de identiteit niet is vastgesteld kan het verder niets zeggen.

Criminelen ontdoen zich in het Caribische land steeds vaker op afgelegen plekken van hun slachtoffers. In de afgelopen maanden zijn zo achttien lijken aangetroffen, voornamelijk in het oosten van het land. In een grafkuil lagen vijf lijken.