Nederlanders gebruiken steeds meer social media. Gemiddeld besteden mensen dagelijks 98 minuten van hun tijd aan social media, oplopend naar 143 minuten onder jongeren van 15 tot en met 19 jaar. Met name Instagram en YouTube worden door meer mensen gebruikt. WhatsApp is het meest populair met 12,1 miljoen gebruikers. Dat blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2020 van onderzoeksbureau Newcom.

Het aantal gebruikers van Instagram steeg van 4,9 miljoen naar 5,6 miljoen. YouTube ging van 8,7 naar 9,1 miljoen. Het geringe vertrouwen in social media zorgt er volgens de onderzoekers niet voor dat mensen afscheid nemen van social media. Ook Facebook zit weer in de lift. Bij de vorige meting van het onderzoeksbureau bleken veel mensen afgehaakt op dit platform omdat ze het niet meer vertrouwden. Maar het aantal mensen is nu toch weer gegroeid met 2 procent naar 10,4 miljoen. Ook Twitter en Snapchat groeien.

TikTok is voor het eerst meegenomen in de cijfers. De app waarmee je korte filmpjes kan maken op muziek heeft 700.000 Nederlandse gebruikers en is vooral populair bij de jeugd van 15 jaar en ouder.

Voor het onderzoek werden 7000 mensen ondervraagd.