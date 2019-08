Nederlanders fietsen tour van 2000 kilometer

Veertien Nederlanders, onder wie drie Nederlandse veteranen, nemen vanaf maandag deel aan de Omloop van de Slagvelden. Dit is een wielerkoers van ruim tweeduizend kilometer, die in 1919 voor het eerst werd gereden. De tocht voerde toen in zeven etappes langs de voormalige slagvelden in België, Frankrijk en Luxemburg, als eerbetoon aan de miljoenen militairen die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Destijds voltooiden 21 van de 87 renners de tocht. Honderd jaar later wagen opnieuw 87 wielrenners zich aan de beproeving, die 30 augustus moet zijn volbracht, meldt het Veteraneninstituut.

De omloop begint maandag om 06.00 uur in het Belgische Oosteekloo en voert onder meer langs Parijs, Straatsburg, Luxemburg en Brussel om uiteindelijk weer bij Oosteekloo te eindigen. Aan de tour doen vooral Belgen mee, maar ook een Fransman, Brit, Duitser, Portugees en Zwitser fietsen mee, evenals dus de veertien Nederlanders.

Het Veteraneninstituut ziet de tocht als een eerbetoon aan de ruim 23.000 Nederlandse militairen die sinds 1940 omkwamen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesmissies. „Het wordt lood- en loodzwaar. Maar dat is nog altijd kinderspel vergeleken bij de ontberingen van Nederlandse militairen in het verre en ook recente verleden en bij de offers die zij en hun nabestaanden hebben gebracht”, zegt Wolf de Wilde, een van de veteranen die mee fietst.

Dat de drie veteranen meedoen, vindt het instituut ook een aansporing aan andere oud-militairen om weer een actieve levensstijl te omarmen. „Juist voor veteranen met psychische klachten kan sportief bewegen bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven en - door het verleggen van grenzen - zorgen voor zelfvertrouwen en mentale balans”, aldus het instituut.