Nederlanders eten nog lang niet verstandig genoeg

Nog geen 10 procent van de Nederlanders at de laatste jaren de -in de Schijf van Vijf- aanbevolen hoeveelheden groenten, peulvruchten, aardappelen, graanproducten en vetten. Dat constateert gezondheidsinstituut RIVM. Toch ziet de organisatie een „voorzichtige” verbetering ten opzichte van eerdere peilingsresultaten, meldt ze donderdag.

Ruim een derde van de Nederlanders nam wel voldoende kaas en brood tot zich, maar koos dan weer vooral voor broodsoorten die weinig vezels, veel ongunstige vetten of veel zout bevatten. En ongeveer twee derde van de Nederlanders at meer vlees dan wordt aanbevolen.

Een derde deel van de totale hoeveelheid voedsel en drank die we aten en dronken staat niet in de Schijf van Vijf. Dit deel is dus niet nodig en ook minder gezond. Deze producten bevatten vaak veel calorieën en ongunstige stoffen. „Zo krijgen we veel zout, suiker en ongunstige vetten binnen door hartige en zoete snacks te eten. Via dranken die buiten de Schijf vallen, krijgen we alcohol en veel suiker binnen”, aldus het RIVM.

Het instituut baseert een en ander wel op wat oudere cijfers (2012-2016) en zegt ook dat er in die periode zo zachtjes aan al wel meer fruit werd gegeten dan daarvoor en mogelijk ook meer groenten. Vlees en suikerhoudende dranken werden ook wel wat minder populair, schat de organisatie. Het RIVM komt met nieuwere cijfers als de periode van de zomer 2019 tot en met die van 2021 zijn bestudeerd.