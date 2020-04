Nederlanders en Finnen kampioen thuiswerken in 2019

Voordat het coronavirus toesloeg was thuiswerken in Nederland al een stuk gebruikelijker dan in andere Europese landen. Ruim 14 procent van de werknemers werkte vorig jaar vanuit huis. Samen met Finland voert ons land hiermee de ranglijst aan, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Luxemburg (11,6 procent) en Oostenrijk (9,9 procent) volgen op een afstand. In landen als Bulgarije, Roemenië, Hongarije Cyprus, Kroatië en Griekenland werkten minder dan twee op de honderd mensen vanuit huis in 2019.

Het gemiddelde voor de 27 EU-landen lag op ruim 5 procent, een cijfer dat al een jaar of tien stabiel is. In deze periode steeg het aantal mensen dat soms thuiswerkt wel, van 6 naar 9 procent. Bij zzp’ers in Europa is werken vanuit huis gebruikelijker. Bijna een op de vijf deed dit vorig jaar, terwijl tien jaar eerder een op de zes telewerkte.