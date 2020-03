Nederlanders coronahotel Tenerife vliegen donderdag naar huis

Zeker dertien Nederlanders die vastzaten in een hotel waar het nieuwe coronavirus was vastgesteld, vliegen met een speciale vlucht van TUI vanuit Tenerife naar Belgiƫ. Dat meldt een woordvoerder van de reisorganisatie. Ze komen in de nacht van donderdag op vrijdag aan.

De meesten hadden hun reis naar het vakantie-eiland bij TUI, Corendon en Sunweb geboekt. De meeste passagiers op de vlucht zijn Belgen. TUI brengt de Nederlanders vanuit Belgiƫ naar Nederland.

De Nederlanders en Belgen kwamen vorige maand een aantal dagen vast te zitten in hun hotel op het Spaanse eiland, toen het longvirus daar bij Italianen was vastgesteld.