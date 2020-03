Nederlanders brengen weer meer tijd door in de file

Automobilisten brachten vorig jaar wederom meer tijd door in de file. Dat komt doordat ze meer kilometers aflegden, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Dat staat in de nieuwe Rapportage Rijkswegennet die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederlanders waren in 2019 samen ruim 70 miljoen uur langer onderweg omdat ze in de file stonden of op een andere manier vertraging opliepen in het verkeer. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat om de tijd die automobilisten verloren omdat ze langzamer dan 100 kilometer per uur moesten rijden op de snelweg.

Het aantal files nam nog sterker toe, met 14 procent. Dit is gemeten door de totale lengte van files te vermenigvuldigen met het aantal minuten dat automobilisten erin stonden. Drukte op de weg blijft de belangrijkste oorzaak van files, gevolgd door ongevallen en incidenten. Automobilisten legden vorig jaar ruim een half procent meer kilometers af dan een jaar eerder.

Automobilisten stonden het meest in de file op de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein en op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld.