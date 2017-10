Nederlanders bezorgder over cyberveiligheid

Nederlanders zijn zich meer zorgen gaan maken over hun digitale veiligheid thuis. In 2016 vroeg 29 procent zich af of die veiligheid wel in orde was. Nu maakt bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) zich daarover zorgen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Alert Online onder ruim elfhonderd mensen in de leeftijd van dertien tot tachtig jaar. Alert Online is een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het doel is overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland te stimuleren om samen te werken aan cyberveiligheid en ze daarbij te steunen.

De onderzoekers van Alert Online vinden het verontrustend dat Nederlanders ondanks de zorgen over de digitale veiligheid te weinig doen tegen cybercriminaliteit. „Zonder ons bewust te zijn van de risico’s, maken we bijvoorbeeld graag en veel gebruik van openbare wifi-netwerken en in toenemende mate van clouddiensten. 29 procent doet dit al”, aldus Alert Online. „De kans op digitale schade wordt laag ingeschat: gemiddeld minder dan 15 procent verwacht slachtoffer te kunnen worden van computerschade.”