Een 64-jarige Nederlander is in Oostenrijk zwaargewond geraakt tijdens het sleeën. De man viel donderdag van een steile helling zo’n 20 à 30 meter naar beneden en klapte tegen een boom, meldden lokale media.

Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag in Tschagguns in de deelstaat Voralberg. Een vrouw alarmeerde de hulpdiensten en verleende eerste hulp. Met een helikopter is de man naar het ziekenhuis in Bludenz gevlogen.