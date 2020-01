Nederlander voor Belgische rechter om kinderporno

Een Nederlander, drie Belgen en een Brit staan vanaf deze week in België voor de rechter voor het maken en verspreiden van kinderporno. Volgens Het Laatste Nieuws is de Nederlander Lars de R., een gitarist die in 2009 finalist was in Holland’s Got Talent. Hij zou met de Belgische ‘kinderpornoclub’ bestanden hebben uitgewisseld die hij in India maakte.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de twintiger uit Krommenie vorig jaar tot vier jaar celstraf en tbs met voorwaarden voor seksueel misbruik van jongetjes in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar. Tijdens het proces bleek dat De R. ook in België in beeld was.

De Belgische politie heeft volgens Het Laatste Nieuws 38 slachtoffers geïdentificeerd, onder wie kinderen van de verdachten zelf. De politie beschikt over chatsessies van het vijftal. Ze lieten jongens tot zestien jaar erotische houdingen aannemen of seksuele handelingen verrichten. De verdachten hadden beelden van Belgische, Duitse, Nederlandse, Portugese en Amerikaanse slachtoffers, van wie er volgens de krant duizenden nog niet zijn geïdentificeerd.

Gezien de omvang van de zaak zijn analisten van Europol ingeschakeld. Die noemt de meer dan 664 nieuwe reeksen kinderporno "uniek". Het proces tegen de vijf verdachten begint vrijdag in Dendermonde.