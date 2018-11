Nederlander vervolgd voor dood vrouw Colombia

Een 63-jarige man uit Heino wordt verdacht van moord op zijn 54-jarige echtgenote tijdens een reis in Colombia. De vrouw werd in 2015 dood aangetroffen op hun zeilboot bij het Zuid-Amerikaanse land. De man zei dat ze waren overvallen door zes gemaskerde mannen toen hij op het toilet zat, maar het Openbaar Ministerie denkt nu dat hij haar zelf om het leven heeft gebracht.

Hij wordt in Nederland berecht. De verdachte, die in Nederland is, komt waarschijnlijk in de loop van volgend jaar voor het eerst voor de rechter.