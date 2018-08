Nederlander verongelukt in Duitsland

Een 43-jarige Nederlander is om het leven gekomen door een motorongeluk in Duitsland. De man reed over een bochtige provinciale weg door de heuvels ten oosten van Keulen. Hij raakte op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende bestelbus.

Volgens de Duitse politie gebeurde het ongeluk zondag op de L707 in de buurt van de plaats Meinerzhagen. Na de botsing raakte de Nederlander bekneld onder het busje. Hij werd bevrijd, waarna een traumahelikopter hem in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Dortmund bracht. Daar bezweek de man maandag aan zijn verwondingen.