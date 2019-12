Een 52-jarige Nederlander is om het leven gebracht in de Dominicaanse Republiek. Dat gebeurde volgens de politie van dat land bij een roofoverval. Twee mensen zijn nu opgepakt, naar drie andere verdachten wordt nog gezocht.

De moord gebeurde al op 10 december. Twee dagen later werd het lichaam gevonden in een bos. De man woonde in een chique buitenwijk van de hoofdstad Santo Domingo.