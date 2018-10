Nederlander vermist in Thailand

Een 45-jarige Nederlandse toerist wordt sinds maandag vermist in Thailand. Zijn laatst bekende verblijfplaats het populaire eiland Koh Tao, meldt zijn familie op Facebook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de vermissing en heeft contact met de familie.

De Nederlander ging 24 september naar Thailand voor vakantie en zou afgelopen maandag terugkeren. De Thaise politie is inmiddels ingeschakeld.

De Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand weet niet waar hij is en probeerde contact met hem te leggen, maar dat is tot dusver niet gelukt, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.