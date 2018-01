Nederlander vast voor schietpartij Spanje

Een dertigjarige Nederlander is opgepakt voor een schietpartij op 10 september in een bordeel in de Spaanse stad Marbella. Vijf mensen raakten daarbij gewond. De man werd in de Noorse hoofdstad Oslo opgepakt. Spanje had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de man.

Volgens de Spaanse politie probeerde de man nog aan zijn arrestatie te ontkomen door een vals Nederlands paspoort te laten zien. Bovendien had hij opzettelijk zijn vingertoppen gebrand om identificatie via zijn vingerafdrukken onmogelijk te maken.

Bij een ruzie in het bordeel was de Nederlander in elkaar geslagen door vier anderen. Volgens de politie ging hij weg en kwam hij een uur later terug met een machinegeweer. Daarbij beschoot hij de vier rivalen. Een van hen schoot terug met een pistool. De Nederlander ging er in een auto vandoor, de anderen werden in het bordeel gearresteerd. Een van hen bleek een Fransman te zijn die werd gezocht voor moord en drugs- en wapenhandel. Bij huiszoekingen werden onder meer zes luxeauto’s, pistolen, mobiele telefoons, kentekenplaten en een drone van de rivalen van de Nederlander in beslag genomen.

Een dag na de schietpartij werd de vluchtauto van de Nederlander uitgebrand teruggevonden. De man zelf was spoorloos. Op 21 december liep hij tegen de lamp in Oslo, maar dat werd donderdag pas bekendgemaakt. Hij zit vast, in afwachting van zijn uitlevering aan Spanje.