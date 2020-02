De Spaanse politie heeft een 60-jarige Nederlander aangehouden die wordt verdacht van het doden van zijn partner in Teulada-Moraira in de oostelijke provincie Alicante. De krant El País meldde dat de stoffelijke resten van de Roemeense vrouw maandag in een container zijn gevonden.

El País meldde op gezag van de autoriteiten dat de man heeft bekend dat hij zijn partner heeft gedood. Uit de verwondingen van de vrouw leidt de politie af dat zij zich vermoedelijk heeft verzet tegen haar belager.