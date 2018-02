Nederlander vast na grote drugsvangst Beieren

Een 34-jarige Nederlander is in de Duitse deelstaat Beieren opgepakt in een auto vol drugs. De man was met 25 kilo amfetamine en ongeveer 15.000 xtc-pillen onderweg van Groningen naar Bosnië. Hij zit vast. Het was de grootste amfetaminevangst in Beieren in acht jaar tijd.

De arrestatie gebeurde al half december, maar is nu pas naar buiten gebracht. De man werd bij Neurenberg gecontroleerd door de politie. De agenten ontdekten eerst dat hij geen rijbewijs had en dat hij een verboden vlindermes in het portier had. Bij een verdere controle ontdekten agenten 25 pakketjes amfetamine en 5 kilo xtc.

De Nederlander wordt verdacht van drugssmokkel en wapenbezit. Hij kan minstens vijf jaar celstraf krijgen.