Nederlander vast in VK vanwege drugssmokkel

Een veertigjarige Nederlander is in het Verenigd Koninkrijk aangehouden vanwege drugssmokkel. Hij werd donderdag in North Lincolnshire gearresteerd nadat hij met zijn vrachtwagen via de ferry het land was ingekomen. In de truck werd door de grensbewakingsdienst 35 kilo aan cocaïne gevonden, meldt The Evening Standard.

De drugs met een geschatte waarde van zo’n 3 miljoen pond (bijna 3,5 miljoen euro) zaten verstopt in de achterdeuren van de vrachtwagen. De politiedienst NCA zegt dat de chauffeur vanuit Hoek van Holland in Engeland was aangekomen. Hij moest zaterdag voor de rechter verschijnen. De man blijft in ieder geval tot 7 juni in hechtenis als hij voor een tweede keer naar de rechtbank moet.

De regionale onderzoekschef van de NCA spreekt van een „aanzienlijke hoeveelheid” drugs. „Het onderscheppen van deze drugs raakt direct de criminele organisaties die achter de invoer schuilgaan - het kost ze geld, verstoort hun activiteiten en beschadigt tegelijkertijd hun reputatie.”