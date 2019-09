Nederlander vast in Egypte voor vliegen drone

Een Nederlander zit vast in Egypte omdat hij in Caïro met zijn drone opnames zou hebben gemaakt. Dat zegt de man uit Amsterdam zelf in een uitzending van de Egyptische televisiezender MBC Masr.

Hij zou woensdagochtend met zijn drone opnames hebben gemaakt van het hotel waar hij verbleef. Hij zegt dat hij werd gezien door een hotelmedewerker, die zei dat dit verboden was.

Daarop zou de Amsterdammer de drone uit de lucht hebben gehaald en terug naar zijn hotelkamer zijn gegaan. Enkele uren later werd hij daar aangehouden door politieagenten en meegenomen naar het politiebureau. In de video op de site van MBC Masr is het paspoort van de Nederlander te zien op een stapel 50 eurobiljetten en een aantal dollarbiljetten.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er navraag is gedaan bij de Egyptische autoriteiten om het bericht te bevestigen. Ook is er contact met de familie van de man.

In Egypte zijn sinds het weekend meer dan 1100 mensen aangehouden vanwege protesten tegen president Abdel Fatah al-Sisi. De demonstraties begonnen vrijdag in Caïro.

In het reisadvies voor Egypte van het ministerie wordt mensen afgeraden om opnames te maken van demonstraties, overheidsgebouwen of strategische plekken.