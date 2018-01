Nederlander vast in Cambodja om „pornodans”

Een 22-jarige man uit Nederland zit samen met negen andere jonge toeristen vast in Cambodja omdat zij ‘pornografisch’ gedanst zouden hebben. Het incident waar de politie foto’s van heeft vrijgegeven vond plaats in Siem Reap, niet ver van de toeristische trekpleister Angor Wat.

Voor dergelijke vergrijpen kan tot een jaar cel opgelegd worden in Cambodja. De tien reizigers, onder wie vijf Britten, zouden al enkele dagen hebben doorgebracht op het politiebureau, zo bericht de Britse krant The Guardian.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met autoriteiten in Cambodja. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de aanhouding nog niet bevestigen maar is de zaak aan het uitzoeken.