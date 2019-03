Nederlander overleden tijdens tocht in Nepal

Een 31-jarige Nederlander is in Nepal overleden tijdens een trektocht in de Himalaya. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Volgens de opsporingssite MissingTrekker.com was hij op 20 februari op pad gegaan met een Nepalese gids. Op 25 februari liet de gids zijn organisatie weten te willen terugkeren wegens het slechte weer, maar de twee kwamen nooit aan.

Lokale media melden dat de twee werden verrast door een lawine. Het lichaam van de Nederlander werd zaterdag onder de sneeuw gevonden. Dat van de gids een dag eerder.

Het ministerie heeft contact met de familie, zegt een woordvoerster.