Nederlander overleden na ongeval in Duitsland

Een 43-jarige man uit Geldrop is dinsdagochtend in het ziekenhuis van het Duitse Krefeld overleden na een verkeersongeval op de A40 bij Kempen, vlak over de grens bij Venlo. Volgens de Duitse politie veroorzaakte een 53-jarige Belg het ongeluk. Hij raakte lichtgewond. Van de Belg is bloed afgenomen omdat de politie hem verdenkt van rijden onder invloed.

Bij een inhaalmanoeuvre botste de Belg achter op de Nederlandse auto. De Belgische auto sloeg over de kop en kwam ondersteboven in de berm terecht. De Nederlander botste door de klap met zijn auto tegen een boom en raakte bekneld in het wrak. Hij is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht en daar korte tijd later overleden.